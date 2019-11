“Esto no es de izquierda o derecha”: Mariana Pajón se pronunció sobre los problemas de orden público en el país

La bicicrosista antioqueña Mariana Pajón se pronunció este sábado sobre las manifestaciones y actos vandálicos que ha vivido el país en los últimos días después del paro del 21 de noviembre a nivel nacional.

La campeona olímpica se manifestó en rechazo a los agitadores y planteó que este no es un asunto de ningún partido político de izquierda o de derecha, ni de extremistas, por lo que planteó que son más los que quieren el bien para Colombia.

“Por los colombianos que quieren construir, por los niños, animales, páramos, por los deportistas y los que aportan positivamente. Esto no es de izquierda o derecha, de ningún partido, ni de extremistas. No me representan los agitadores. Los que queremos lo mejor para Colombia somos más”, publicó la bicicrosista.

Esta reacción de la deportista se dio después de las problemáticas de orden público que se han registrado en varias ciudades, donde han intervenido las autoridades para retomar el control y enfrentar a los grupos de personas que han promovido el pánico.