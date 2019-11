“¡Esto es broma! ¿no?” Luis Fonsi desmiente extravagantes exigencias para dar concierto en Colombia

Luego de que se hubieran revelado los supuestos requerimientos que el artista puertorriqueño exigió para dar su concierto en Colombia el próximo 10 de noviembre, el cantante hizo uso de las redes sociales para desmentir dichas exigencias.

Supuestamente, los empresarios encargados de traer al cantante se encontraban casi ‘caminando por las paredes’ al tratar de hacer realizable las peticiones que el intérprete de “Despacito” (catalogada como la canción latina más exitosa), tenía como cláusulas para firmar el contrato: un chef certificado que preparara comida acorde a la estricta dieta vegana que mantiene el intérprete, frutos salvajes traídos de la India y una camioneta con una serie de parámetros aún inexistentes en Colombia.

Sin embargo, el artista dio muestra de su humildad y a través de su cuenta personal de Twitter, se mofó de las supuestas exigencias que un medio nacional había publicado para su show, siendo esta la verdadera exigencia:

WHAT? Esto es una broma no? Chef Vegano? Jajajajaja!! Aunque me hace sonar muy interesante, yo con una botellita de agua sin gas soy un hombre feliz. 🤷🏻‍♂️ #FakeNews https://t.co/ErpwOpBmNb

— Luis Fonsi (@LuisFonsi) November 4, 2019