Este es el mapa de casos de Covid-19 confirmados y con pruebas realizadas en Medellín

La tarde de este jueves, el alcalde de Medellín Daniel Quintero reveló información sobre los casos de Covid-19 en la ciudad de Medellín.

Para ello la primera autoridad municipal usó un mapa y así explicar el estado real de casos en la ciudad.

Explicó Quintero que los casos en verde son los confirmados y los de color naranja los que se realizaron la prueba.

En la ciudad los casos aún no superan 40 en su totalidad, en el departamento aún no se sobrepasa los 60 casos, lo que es una noticia alentadora, pues el virus no ha avanzado como en otros territorios.