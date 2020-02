¡Esté atento! En estos sectores están los carrotanques que abastecen de agua el municipio de Rionegro

EPM informó que atiende este miércoles 26 de febrero a la comunidad de Rionegro, mientras avanzan las obras de reparación en el tanque Abreo -una estructura con alrededor de 30 años de construida- y se logra estabilizar la red de acueducto.

Según la empresa, en total son cuatro carrotanques que rotan por sectores del norte y sur de Rionegro y 14 tanques estacionarios (bidones), cada uno con una capacidad de 1.000 m3 de agua potable, ubicados en sitios estratégicos del municipio.

Los recorridos con los carrotanques tienen varios horarios para posibilitar su abastecimiento de agua y reiniciar los itinerarios. En este sentido, se programan de 7:00 a.m. a 10:00 a.m.; de 11:00 a.m. a 3:00 p.m. y de 6:00 p.m. a 9:00 p.m., con estas rutas:

Carrotanque 1: atiende los sectores de San Joaquín, Oasis, Esmeralda, Casas del Rosal y Jardines de Cimarrones.

Carrotanque 2: se encarga del Mirador de San Nicolás, Arrayanes, Bosques del Norte, Horizontes y José María Córdova.

Carrotanque 3: mantiene llenos los 14 bidones previamente instalados en puntos estratégicos del área de la intermitencia.

Carrotanque 4: hace la atención de colegios y hospitales e industrias y apoyo a los otros carrotanques.

Además se resaltó que es importante tener en cuenta que estos horarios están sujetos a cambios dependiendo de las circunstancias en la atención a la ciudadanía.