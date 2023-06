VIDEO. ¡Esté alerta!, en esta época de calor prevenga un ataque de abejas

in

Ante la nueva ola de calor que se vive por el fenómeno de El Niño en Medellín, Andrés Gómez, apicultor del Dagrd, menciona algunas recomendaciones a seguir para que la ciudadanía evite una emergencia por abejas en su hogar.

“Es importante estar alerta; no generarles ruidos, vibraciones, golpes u olores fuertes que las puedan incomodar y que desencadenen un ataque de abejas. Las abejas, mientras están en ese proceso de enjambrazón, no tienen un comportamiento defensivo; por el contrario, están concentradas en buscar un hábitat para establecer su nido y no tienen una condición de defensa”, expresó Andrés Gómez, apicultor del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres -Dagrd.

Recomendaciones ante un ataque de abejas

– En caso de picadura, se sugiere alejarse del área del accidente para evitar un ataque masivo.

– Si por error se acerca a un enjambre, procure alejarse lentamente. Por ningún motivo corra porque el movimiento las puede molestar.

– Si uno de estos animales se posa en su cuerpo, no intente golpearlo. Permanezca quieto o realice movimientos suaves hasta que el insecto se retire.

– Los recipientes de basura son fuentes de atracción para las abejas. Procure mantenerse alejado de dichos elementos.

Es importante resaltar, que en lo que va corrido del año, en Medellín se han presentado 99 casos de control de abejas respecto a 48 que se presentaron en 2022, en el mismo periodo de tiempo. Por eso, ante cualquier avistamiento de un enjambre comuníquese con la línea única de emergencias 123.

Más noticias de Medellín