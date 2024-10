«Estar desnuda es una pasión» Jessica Cediel

«Estar desnuda es una pasión» expresó Jessica Cediel referente a que le fascina andar sin nadita en su apartamento una costumbre familiar.

Encendiendo las redes sociales, la presentadora y modelo, Jessica Cediel se convirtió en tendencia al revelar una practica que le genera pasión y es la desnudez. Según ella es algo que viene desde niña como algo habitual y no le ve el morbo. La tendencia se dio por su hermana que transmitió en vivo y la pilló desnuda en la cocina. Pero en redes Jessica ya ha mostrado que le gusta estar lijera de ropas en su apartamento.

«Para nosotras en mi casa, para mi mamá y mis hermanas, desde pequeñitas es normal la desnudez. O sea, nosotros siempre andamos en la casa en paños menores, o ropa súper chiquita, o desnudas, y no tenemos problemas con eso» dijo Cediel que continuo con otra revelación. «Si alguna se está bañando y la otra se mete al baño, no hay lío. O alguna se está cambiando y la otra se mete al cuarto también, no hay lío».

Quienes han seguido su vida, reconocen que ella se volvió más espiritual pero no aplica lo que habla al predicar de Dios, liberándose del pudor al mostrarse muy vaporosa en redes. La nota sobre estar desnuda, saltó a la redes porque «ella confesó que su hermana la pilló desnuda lavando loza desnuda de la cintura hacia arriba». Según ella todo pasó inocentemente y lo compartió en redes «esta mañana yo me estaba haciendo un masaje relajante, terminé, me fui a la cocina por un vaso de agua y me puse a lavar la loza». Ahora en la mente de sus fans seguramente la imaginan cada mañana y día desnuda como fuente de amor de quererse así mismo».

