¡Que no le pase! Están estafando por WhatsApp, esto le sucedió a un ciudadano en Bello

in

Un ciudadano en Bello recibió un mensaje de una supuesta prima suplicándole ayuda, le pidió que le recibiera un paquete que le enviarían de un aeropuerto y él no le vio problema a eso, el padecimiento vino cuando el dijo que si le haría el favor.

En una entrevista que el ciudadano le dio a Telemedellín, narró que recibió la llamada un supuesto empleado del aeropuerto, «me llamó diciéndome que tenía que pagar una multa, yo hablé con mi prima (supuestamente mi prima, la que me había contactado) le dije que había que pagar esa multa de $6 millones para que me enviaran esos paquetes y me dijo, consígaselos prestados que yo le mando un giro en dólares».

El supuesto paquete tenía joyas y dinero que no estaba declarado, así lo habría intimado el que dijo ser el empleado del aeropuerto para que le enviara el dinero rápido.

«Yo envié ese dinero a ese supuesto mensajero y luego resultó que todo era una completa estafa, que no era mi prima, que no era ningún mensajero», le dijo el ciudadano al medio de comunicación.

Contó que nunca sospecho porque la supuesta prima usó las mismas expresiones que usaba una de sus primas reales en las redes sociales y la cual, al parecer, habrían suplantado.

El ciudadano y su esposa, ahora están haciendo rifas y vendiendo sus obras de arte para poder pagar el dinero que prestaron y con el que iban a montar su propia galería, pero que vivarachos le quitaron.

Le podría interesar:

Los jóvenes se estarían citando por redes sociales para originar desórdenes en el centro comercial https://t.co/FWmouroyTD — Minuto30.com (@minuto30com) May 2, 2022

Para leer sobre otros hechos en Medellín, clic AQUÍ.