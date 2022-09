Estados Unidos pide a norteamericanos abandonar Rusia de inmediato

La embajada de Estados Unidos lanzó una alerta a los ciudadanos norteamericanos residentes en Rusia, les solicitó abandonar de inmediato ese país, por el evidente crecimiento de tensiones entre ambas naciones.

“Los ciudadanos de Estados Unidos no deben viajar a Rusia y aquellos que residen o viajan (ahora) a Rusia deben salir del país de inmediato mientras haya opciones limitadas de viajes comerciales”

Así mismo, la misiva publicada en el sitio web de la embajada señaló que desde el pasado 21 de septiembre las autoridades rusas tienen declarada la movilización militar para reforzar sus fuerzas en Ucrania.

“Rusia podría negarse a reconocer la ciudadanía estadounidense de personas con doble nacionalidad, impedirles el acceso a la asistencia consular de EE. UU., prohibir su salida de Rusia y llamar a filas a los que tienen los dos pasaportes”, agregó el comunicado.

Finalmente destacó el Gobierno de Joe Biden que las posibilidades para salir de Rusia son “extremadamente limitadas”, y los vuelos son cada vez más escasos por la alta demanda.

Harrowing message from the US Embassy in Moscow:

“U.S. citizens should not travel to Russia and those residing or travelling in Russia should depart Russia immediately while limited commercial travel options remain.” pic.twitter.com/oRDG5hSpn7

— Bill Browder (@Billbrowder) September 28, 2022