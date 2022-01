Esta vez no le salió

Con un gol de camerino y un segundo lapidario como para reafirmar el triunfo, Patriotas Boyacá derrotó al Deportivo Independiente Medellín en la segunda fecha de la Liga Betplay del fútbol profesional colombiano.

Esta vez la estrategia de don Julio con su once inicialista no funcionó y menos con la insistencia a mi percepción con jugadores que infortunadamente no están en un buen nivel como es el caso del “Chiquitín” Hernández entre otros.

A diferencia con lo presentado ante el Deportes Tolima donde Comesaña se salió con la suya, frente a los “Lanceros” no encontró la fórmula para derrotar a un equipo que no era favorito para llevarse los tres puntos como sucedió al final.

Si bien esta vez no hubo tanta crítica por la manera en que don Julio seleccionó los titulares en el estadio de la Independencia, si se quedó nuevamente con la sensación de entregar de nuevo un primer tiempo y esto para un equipo como el Deportivo Independiente Medellín no puede ser la constante.

La derrota frente al Patriotas generó molestia a la poderosa hinchada toda vez que se consideraba un rival ganable, sumar de nuevo era el ideal y más cuando se espera a un difícil competidor en casa como lo es el Deportivo Cali de Dudamel.

Una derrota e incluso un empate contra los Azucareros en la tercera fecha de la Liga Betplay, inquietará a la poderosa hinchada y más tratándose de un equipo que presenta una connotación especial por la rivalidad que se ha evidenciado entre sus seguidores.

Decir que don Julio debe salir frente al Deportivo Cali con un once ideal para el gusto del hincha, quizás será caer de nuevo como lo presentado frente a los ‘Pijaos’ donde de una u otra manera nos tapó la boca gracias al triunfo que alcanzó en la primera fecha.

Tampoco quiero caer por lo menos por ahora, en pedir la cabeza del técnico como muchos buscan hacerlo en estos momentos y más cuando se viene un partido con el campeón de Colombia donde podría de nuevo salirse con la suya y darle como todos queremos, un nuevo triunfo de local ante su poderosa hinchada.

Infortunadamente para Comesaña esta vez no le salió su estrategia y se pierde un partido frente a Patriotas Boyacá. Ojalá para el bien del equipo y más frente a un rival campeón como lo es el Deportivo Cali, el ‘Decano’ alcance un triunfo y se pueda encontrar el once ideal que don Julio está buscando.