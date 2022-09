La esposa del cantante Peter Manjarrés habló sobre algunos síntomas que ha tenido, por lo que los internautas afirman que va por el tercer hijo con el artista.

Tata Becerra, como es conocida la esposa de Peter Manjarrés, tuvo que parar su entrenamiento físico debido a que no se sentía nada bien. Además, confesó que ha tenido mareo y ganas de vomitar.

Esposa de Peter Manjarrés contó sus percances de salud

“Bueno mis amores, ay a veces el cuerpo no me da. Me tocó salirme del gimnasio, literal, porque me dio un mareo y unas ganas de vomitar horribles. Estos días me he sentido súper mal, pero hoy sí no pude más. No sé qué tengo, ,me va a tocar hacerme unos exámenes, hoy sí no me dio el cuerpo para nada”, expresó Becerra desde su cama.