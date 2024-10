Pareja de Kanye West se cubre por vaporoso look y revelador al asistir a una de las fiestas de la Feria de Arte de Miami.

El Art Basel (Feria de Arte) de Miami sigue dejando noticias e imágenes que le dan la vuelta a través de portales, revistas y secciones de farándula. Esta vez Kanye West y su esposa Bianca Censori asistieron a uno de los eventos sociales y sus looks no pasaron desapercibidos. Las fotos de cómo asistieron dejan ver que ellos siguen siendo «diferentes» y por el calor de Miami, dejaron verse ella con un look vaporoso y revelador mientras él contrastaba con un largo abrigo color negro con guantes. Bianca le tocó ponerse «un animalito» en su pecho para cubrirse debido a su busto que en otras fotos se le ha visto exhibirlos. Se recuerda que en Dubai por su arriesgado gusto de vestidos y looks, le tocó cubrirse igual. «El gato de peluche como accesorio complementó el body plateado» lucido por la australiana de 28 años, generó que otros asistentes sacarán celulares para fotografiarla. Expertos en moda, se preguntan cuántos peluches de animalitos debe tener ella en closet para lograr taparse cuando un look es transparente y sensual para los lentes de paparazzis.

KANYE WEST Y SU ESPOSA BIANCA CENSORI

El Art Basel ha sido visitado por Shakira donde Sasha ha sido protagonista como Romeo el sobrino de Maluma. Las fiestas o eventos sociales, se vuelven motivo para que paparazzis acudan con sus lentes pendientes de los looks y las celebridades. La foto de Bianca es una de esas que se vuelve viral para redes.

