FOTOS. Estuvo varios días en el hospital, esposa y recién nacida de Falcao fueron dadas de alta

in

El 24 de julio de 2023, la cantante Lorelei Tarón y su esposo el futbolista colombiano Radamel Falcao anunciaron el nacimiento de su quinto hijo con publicación en redes sociales.

Por medio de redes sociales, la pareja dejó ver las primeras imágenes de su hija Heaven, quien al parecer, tuvo problemas de salud.

“Eres ese pedacito de cielo que ha llegado para completar nuestras vidas y familia. Hoy has apretado por primera vez con tu manito nuestros dedos y ya has atrapado para siempre nuestros corazones. Te amamos por siempre. Gracias Dios. No tenemos palabras para expresar nuestra gratitud a Ti”, escribió Lorelei Tarón en su cuenta de Instagram.

Sigue al canal Entretenimiento en Minuto30 en WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va44e35LdQeaBBoJrY25

Más noticias de Entretenimiento