Esperanza Gómez tiene una gran experiencia en temas sexuales, por lo que desde lo vivido y aprendido, habla sin tapujos ni estigmas, y se vuelve atractiva para muchas entrevistas.

Ejemplo claro, hace poco hizo parte del pódcast ‘Del Saber al hacer’ para hablar sobre sus fantasías sexuales con la sexóloga Flavia Dos Santos.

En el programa, Esperanza Gómez reveló que hay una fantasía específica que siempre que intentó cumplir salía mal.

“Siempre tuve una fantasía que era de ver a mi pareja tirándose a otra vieja enfrente de mí. Yo quería saber qué reacción iba a tener porque la fantasía en mi mente era que yo no iba a tener celos”.

Compartió que para hacer esto realidad, tiene ciertas reglas:

Esperanza le pide a su pareja que no demuestre amor o realice acciones específicas como hablarle al oído a la mujer en medio del acto.

“Una vez yo vi a mi pareja, que no es la que tengo actualmente, ‘cogiendo’, ¿y sabes qué me molestó? Yo había sido muy clara en decirle ‘no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto’, pero él comenzó a hablarle al oído tratando de que yo no escuchara. Yo dije ‘si es un juego de tres, ¿por qué me está sacando del juego?”. Explicó Esperanza Gómez, aceptando que sintió celos.

Contó que tuvo otro intento, con la misma pareja, pero que de nuevo no cumplió como ella esperaba, pues aunque el hombre lo hizo con una amiga de él, la chica se sintió incómoda y se fue a dormir.

