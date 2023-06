Hallaron «escombros» en el área de búsqueda submarino desaparecido

En la mañana de este jueves (22 de junio) la Guardia Costera de Estados Unidos informó que durante la búsqueda para encontrar el submarino Titán que quedó hundido a 3 mil 800 metros del mar en el Atlántico Norte, hallaron una zona de escombros.

“Un ROV descubrió un campo de escombros dentro del área de búsqueda cerca del Titanic. Los expertos dentro del comando unificado están evaluando la información”, detallaron a través de la cuenta de Twitter de la Guardía Costera de Estados Unidos.

Las autoridades ya indagan si se trata de los restos submarino desaparecido.

La Guardia Costera informó que resultado de los restos encontrados cerca del lugar de búsqueda del submarino Titán, serán entregados en una conferencia de prensa en la tarde de este jueves.

Es de anotar que el pasado martes, el contralmirante John Mauger, de la Guardia Costera indicó que al sumergible solo le quedaban 40 horas de oxígeno, por lo que el límite de ese oxígeno se cumple en la mañana de este jueves. Además, la tripulación cuenta con raciones limitadas de comida.

A debris field was discovered within the search area by an ROV near the Titanic. Experts within the unified command are evaluating the information. 1/2

— USCGNortheast (@USCGNortheast) June 22, 2023