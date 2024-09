Esclarecen móviles que habrían rodeado la muerte de Dr. Velásquez

Minuto30.com .- Una semana después del crimen de Dr. Velásquez y su novia Astrid Sofía Riascos se conocieron escabrosos detalles que rodearon el asesinato de la pareja.

Durante la audiencia en la que se le imputaron cargos por el doble homicidio a Julián Alberto Quintero, alias «el tío» se revelaron las causas que habrían llevado al mayordomo de la finca a atacar con arma de fuego al propietario de la vivienda y a su pareja.

Noche de copas

La noche del viernes 7 de junio y madrugada del sábado 8 de junio estarían departiendo Daniel Velásquez, ejerciendo de anfitrión de su novia Astrid Sofía, así como del hermano de la joven y de su cuñada.

Julián Alberto Quintero quien trabajaba como mayordomo también se encontraba en el lugar departiendo con los asistentes.

Con la llegada de los primero rayos de sol, Astrid Sofía, así como su hermano y su cuñada se habrían retirado a descansar, por lo que se quedaron solos Dr. Velásquez y el mayordomo en la sala de juegos.

Discusión acalorada

Al parecer la charla entre empleado y empleador se salió de control cuando Dr. Velásquez habría pedido a «el tío», quien sería pariente de la exesposa del productor musical, que desalojara de la vivienda a la madres y hermanas del mayordomo, pues no quería que siguieran viviendo en el lugar.

Ahí fue cuando al parecer ardió troya… Quintero y Velásquez se enfrentaron en una acalorada discusión que terminaría a la postre con la muerte del dueño de la casa y de su pareja.

Mayordomo armado

Julián Alberto Quintero, muerto de rabia por la decisión de su patrón salió de la sala de juegos, caminó hasta su vivienda habría tomado un arma y regresó para concluir la acalorada discusión.

Tomó por sorpresa al productor musical que en estado de alicoramiento se encontraba indefenso, y le disparó en la cabeza.

Acto seguido, Quintero ingresó a la vivienda principal y allí buscó a Astrid y también disparó a quemarropa en su cabeza.

Habría salido de la vivienda, donde hizo un disparo al aire y alertó al vigilante de «un supuesto ataque por parte de extraños» mientras él había salido a buscar más licor, generando así una coartada «creíble».

A esta la historia le falta «un pedacito»

Cuando llegó la policía, «el tío» habría entregado una versión un tanto forzada, en la que habían varios puntos que no se acomodaban, entre ellos el hecho de que no haya dado aviso a los familiares de Astrid que se encontraban en el lugar; además ¿por qué no pidió ayuda cuando supuestamente encontró el cuerpo de Velásquez? y así como estos, otros detalles, como el hecho que las cámaras de seguridad no estaban funcionando.

Ante estas irregularidades, y al enfrentarse al interrogatorio por parte de las autoridades, «el tío» terminó confesando su autoría del doble crimen, aunque ya en la audiencia determinó retractarse y no allanarse a los cargos.

Julián Alberto Quintero podría enfrentarse a una pena cercana a los 40 años de prisión.

Fiscalía pide detención intramural

Durante la audiencia, la Fiscalía solicitó al juez este viernes 14 de junio detención intramural en contra de Quintero quien fue imputado por el homicidio agravado de Dr. Velásquez y su novia.