¡Culebrón! Escándalo por «nueva infidelidad» de Mauro Icardi a Wanda Nara

Minuto30.com .- En las últimas horas las páginas de las revistas del corazón en Europa han hecho eco de una presunta nueva infidelidad del futbolista Mauro Icardi.

En el ‘novelón’ estaría entrando como tercera en discordia la reconocida actriz argentina María Eugenia «la china» Suárez.

Dicen los medios europeos que Icardi no habría sido convocado para el último partido del PSG debido al problema personal por el que estaría pasando, pues incluso llegaron los rumores a asegurar que la pareja se habría separado. Y es que al parecer Wanda le habría pillado en el chat unos mensajes delatadores al futbolista con la actriz, en los que la infidelidad habría quedando en evidencia.

¿PASÓ LA TORMENTA?

Mientras Wanda dice en redes que «ella es la que se encarga de la casa», Mauro reconoce de forma velada su infidelidad al escribir «Cuanto duele lastimar a tus seres querido. Solo sanas cuando tienes el perdón de quienes heriste».

Por su parte la ‘china’ en una extensa carta dejó en claro que no habría sido ella la que empezó el affaire “Lo que sucedió es una situación que yo no comencé, no alenté y no provoqué” y agrega «Lo que está sucediendo hoy tiene detrás una historia mucho más grande y profunda, de la que seguramente muchas mujeres van a sentirse identificadas. Me ha tocado relacionarme con hombres a los que les he creído siempre sus palabras: que estaban separados o separándose y que no había conflictos. Siento en esta situación un déjà vu infernal».

Las aguas estarían volviendo a su cauce y la tormenta de momento se habría calmado para los tres protagonistas del «culebrón» Icardi-Nara-Suárez.

¿Qué esperas? Únete a nuestro canal de TELEGRAM y sigue al día con todas las noticias de Colombia y el Mundo

INGRESA AQUÍ: 👇🏻👇🏻👇🏻

https://t.co/pXxZlIICn4 pic.twitter.com/BCZJTHV0ie — Minuto30.com (@minuto30com) July 24, 2021