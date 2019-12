¡Es que no aprenden! Cifra de quemados con pólvora sigue aumentando, ya superó la de 2018

Este viernes la Subdirección de Análisis de Riesgo del Instituto Nacional de Salud (INS) informó que la cifra de quemados en el país sigue aumentando y ya se igualó al del año 2018, en la misma época, por lo que se ha mostrado preocupación.

Hernán Quijada, el subdirector de Análisis de Riesgo del INS planteó que de seguir a este paso con los quemados, la cifra podría superaría terminando el año lo registrado el año inmediatamente anterior, lo que reflejaría un incremento.

“Hasta el momento, la cifra de quemados es superior al año anterior y parece que no tiende a mejorar. De los 150 adultos lesionados con pólvora, el 40 % estaba en estado de embriaguez”, aseguró en Rcn Radio el funcionario del INS.

Ante el negativo panorama, desde el instituto se hizo un llamado a la comunidad para que no haya indiferencia, para que no se acostumbren a ver la distribución y comercialización de pólvora, planteando que no se debe creer en quienes engañan diciendo que existe pólvora ‘inofensiva’.