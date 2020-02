¿Es posible que Medellín sea el Valle del Software?

El 17 de enero del presente año, hace ya algo más de un mes, era noticia en la ciudad el inicio del trámite de la administración municipal ante el Concejo del que será uno de los proyectos más ambiciosos para los próximos años en Medellín: convertir la ciudad en un “Valle del Software” en el “Silicon Valley de América Latina”.

En California, Silicon Valley ha hecho del software su centro de desarrollo, allí se concentran la mayoría de empresas reconocidas en el desarrollo informático, así como una gran cantidad de startups que se convierten en nuevas fuentes generadoras de empleo y por tanto de riqueza.

Medellín hoy se enfrenta a una alta tasa de desempleo, a la desindustrialización en el Valle de Aburrá, a la llegada masiva de migrantes, al riesgo de la automatización de procesos que remplazan la mano de obra, y a un serio problema de mano de obra calificada ya que más del 60% de la población no tiene educación superior, todo esto genera una alarma y nos debe invitar a repensarnos como ciudad.

Es por ello que el alcalde Daniel Quintero, se la ha jugado con el reto de convertir a Medellín en el Valle del Software de América Latina, buscando con esto poder contrarrestar los problemas que en materia económica afrontará la ciudad en los próximos 10 años, ¿pero es esto posible, es viable?.

Mi respuesta es simple y directa: sin conectividad NO, sin educación superior orientada a las TIC NO, sin cambio de pensamiento y cultura NO, sin buenos servicios públicos NO, sin incentivos tributarios NO, sin investigación NO. En otras palabras hoy Medellín NO está preparada para ser el Silicon Valley de América Latina y un simple Acuerdo Municipal, la creación de una secretaría o incluso el convertir a Medellín en un distrito de ciencia y tecnología no van a solucionar los problemas que primero deberá enfrentar la ciudad antes de dar este salto.

Hablemos solo de uno de estos ítem, la conectividad: “La plaza minorista ajusta 17 días sin servicio de Internet, ni telefonía”, “ligas deportivas sin servicio de Internet”, “Zona industrial ajusta más de 20 días sin servicio de internet, se robaron el cable del Internet”, “UNE-TIGO, no resuelve fallas de internet”, “usuarios inconformes”, estos han sido titulares de la prensa local en el mes de febrero, mientras esto continúe no será posible que Medellín sea el Valle del Software. Daniel Quintero lo primero que tiene que garantizar es la conectividad, no el acuerdo municipal.

Alcalde y concejales: es el momento de exigirle a nuestra empresa de servicios públicos cobertura y conectividad de calidad, es el momento de solucionar los problemas en casa antes de buscar solucionar los “chicharrones” de la costa atlántica, es importante dar energía e internet de calidad a los nuestros antes de hacer inversiones en el extranjero, hay que volver los ojos a casa, es el momento de repensarnos como ciudad y de invertir en lo nuestro para que Medellín pueda estar prepara para ser el Valle del Software.