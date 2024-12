¡Es oficial!: Medellín recibirá el Giro de Rigo Edición ‘La Despedida’

Rigoberto Urán hizo la presentación oficial del ‘Giro de Rigo’ que este año 2024 saldrá desde la ciudad de Medellín y recorrerá varios municipios antioqueños.

El Giro de Rigo, denominado edición ‘La Despedida’, tiene precisamente ese elemento adicional, será la última corrida de Rigo como ciclista profesional tras anunciar su retiro.

Este evento será el 3 de noviembre y el reto, para los que lo asuman será de 156 kilómetros para los más arriesgados y uno de 40 kilómetros para los menos experimentados.

El Giro de Rigo, sin duda, por la enorme participación de ciclistas aficionados y profesionales incluso World Tour internacionales y nacionales, es uno de los eventos de ciclismo más grandes del mundo.

Rigo, muy querido adentro de las carreteras y por fuera de ellas, fue el encargado de presentar la carrera del domingo 3 de febrero.

El Giro de Rigo será su ‘despedida’

El Giro de Rigo es la oportunidad para que los amantes de los caballitos de acero puedan correr al lado de los mejores del mundo.

Este, que se correrá en Antioquia tiene ese aliciente sentimental muy especial, pues será la última vez de verlo rodando como profesional antes de su retiro.

Rigo, que ha logrado podio en las grandes del mundo como el Giro de Italia y el Tour de Francia también fue medallista Olímpico en Londres 2012.

El trazado pactado para este Giro de Rigo establece que arrancará en El Giro de Rigo en Medellín, pasará por Copacabana, Barbosa, cogerá hacia Concepción, San Vicente de Ferrer, Rionegro y terminará en Envigado.

Para Rigo, “se vive una energía muy chimba que invita a disfrutar en familia. Yo me siento muy honrado de ver como el equipo de Go Rigo Go! ha hecho de este evento un espacio lleno de valores y mucho pedal”

En el lanzamiento del Giro estuvieron, entre otros, el director del Instituto de Deportes y Recreación de Medellín- Inder, Eduardo Silva así como la vicepresidente de Mercadeo de Postobón, Lina Ocampo.

Más noticias de Deporte