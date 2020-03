FOTOS: ¿Es o no homosexual? Bad Bunny le aclaró el interrogante a sus fans

Los interrogantes han crecido sobre la sexualidad del reguetonero puertorriqueño luego de que luciera una falda larga para asistir al show de Jimmy Fallon, asimismo, en algunas ocasiones se le han visto usar uñas postizas y pintadas. Bad Bunny durante una entrevista dejó claro que “la sexualidad no me define”.

Y es que cada que puede Bad Bunny manda mensajes de apoyo a la comunidad LGTBI, así como lo hizo en el show de Jimmy, tras el homicidio de la transexual Alexa.

En diálogo con ‘Los Ángeles Time’ anunció que no descarta el ‘enamorarse’ de un hombre, pero recalcó que le gustan las mujeres: “al final del día, no sé si dentro de 20 años me gustará un hombre. Uno nunca sabe en la vida. Pero por el momento soy heterosexual y me gustas las mujeres”.