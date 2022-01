“Es malvada”: familiar de Georgina Rodríguez le envía mensaje a Cristiano Ronaldo

in

Luego de que saliera la serie (documental) ‘Soy Georgina’, de Georgina Rodríguez en el cual la modelo y empresaria -pareja de Cristiano Ronaldo- contó algunos detalles de su vida, salieron a relucir acusaciones de su familia por su nueva serie.

En el documental, Georgina habló de Cristiano Ronaldo, con quien se unió en 2017, tienen cuatros hijos y esperan gemelos. Pero de su vida familiar con sus padres se habló poco, por lo que la familia por parte de su madre ha hecho comentarios ‘negativos’ sobre la modelo.

El hermano de Ana María Hernández, madre de la novia de Cristiano Ronaldo, le reveló que tras intentar localizar sin éxito a su sobrina, había «escrito en el Facebook de Cristiano Ronaldo: ‘Tienes a la mujer más malvada a tu lado’ y ‘Si quieres saber más, contáctame y te lo contaré'».

“Quizá se avergüenza de nosotros porque no vivimos con sus mismos lujos. Pero yo nunca le he pedido nada. Solo nos ha llamado una o dos veces desde que salió a la luz que estaba saliendo con Cristiano Ronaldo”, el hermano de la madre de Georgina al diario The Sun.

Al parecer, el hombre quiere alguna retribución luego de ayudar a la pareja de Cristiano Ronaldo. “Yo era el encargado de mantener a Georgina y a su hermana Ivanna, de comprarles ropa, de pagar la electricidad y el agua. Yo lo hice todo. Georgina Rodríguez vivió conmigo durante su adolescencia hasta el día en que enviaron a mi cuñado de vuelta a su país”, reveló.