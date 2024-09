“Es imposible hacerlo”: Técnico de Dairon Asprilla descartó la llegada del jugador a Atlético Nacional

Resumen: Dairon Asprilla seguirá en el Portland Timbers por ahora: técnico del equipo descarta su salida. Phil Neville, entrenador del Portland Timbers, afirmó que la salida del jugador colombiano a Atlético Nacional no es posible en este momento. Neville destacó la importancia de Asprilla para el equipo, donde es titular y ha jugado durante 8 años, considerándolo "una leyenda". El estratega señaló que las ventanas de contrataciones están cerradas y que no es el momento adecuado para que Asprilla se vaya, ya que no tendrían tiempo de buscar un reemplazo. A pesar del interés de Asprilla en volver a Atlético Nacional, su salida del Portland Timbers podría definirse después del 16 de julio. La novela sobre el futuro del jugador colombiano continúa abierta.