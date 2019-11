“Es algo que Dios me puso en las manos”, así narró el patrullero cómo fue que reanimó a recién nacida

“Cuando llegué me dio mucha tristeza ver a la bebé así. El primer pensamiento que se me vino a la cabeza fue: no voy a poder hacer el procedimiento. Pero me encomendé a Dios”, así comenzó a relatar el patrullero Pablo Rojas cómo hizo para salvarle la vida de la recién nacida en el interior de la casa, ubicada en Usme, suroriente de Bogotá.

Cuando entró a la vivienda a Rojas le dijeron que la pequeña había llegado al mundo sin signos vitales y no se podía hacer nada, pero él no se dejó rendir.

Durante los tres minutos donde se vivió el angustioso momento, la bebé luchaba por vivir mientras que el patrullero tenía la ‘misión’ de reanimarla con masajes en el pecho y respiración boca a boca, algo que Pablo nunca dejó de hacer.

Video: ¡Héroe!, policía atendió un parto en Bogotá y reanimó al bebé que nació sin signos vitales

Con las indicaciones de una médica del servicio de emergencia 123, que él seguía minuciosamente, el tiempo de espera de la ambulancia se hacía eterna y a eso se le sumaba que la recién nacida no respondía al frotamiento en el pecho.

“Cuando le estoy dando respiración boca a boca le sale de la boquita un líquido y ya el color empezó a cambiar; pasó de estar morada a ser más blanquita”, contó conmovido Pablo Rojas.

Seguido de eso llegó el médico de asistencia quien examinó a la pequeña. “Lo que él hizo fue colocarle los aparatos a la bebé en el corazoncito y dijo sí, sí tiene signos vitales”, manifestó el uniformado.

El patrullero le expresó a Noticias Caracol que: “Es algo que mi Dios me puso en las manos. Me tocó el corazón para poder atender este caso”, y añadió que: “salvar una vida es la acción más bonita que uno puede hacer como ser humano”.

Por el momento, se conoce que la recién nacida y su madre se encuentran en recuperación y está en perfectas condiciones en el Hospital de Meissen.