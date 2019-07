Error de una aplicación dio como traducción “Amo a Colombia por los narcos” y causó indignación

El pasado fin de semana se generó indignación en las redes sociales porque el traductor de Google arrojó como resultado ‘Amo a Colombia por los narcos’ (I love Colombia because of narcos) al traducir ‘cuando me lo propongo’.

Al parecer, se trató de un error que se debía a un supuesto ‘hackeo’ referido a las sugerencias de cambios que en ocasiones son mal intencionadas, como en este caso, para que el resultado de la traducción sea erróneo o equivocado.

Este hecho es frecuente en aplicaciones y sitio web por personas que dan sugerencias equivocadas para tratar de hacer chistes o burlas, y en este caso se relacionó a Colombia con narcotraficantes, o con la famosa serie sobre Pablo Escobar, y generó indignación.

Usuarios al conocer el tema ensayaron y decidieron compartir a través de sus redes sociales el hecho en medio de su indignación. Al conocer la situación el error fue reparado para que no arrojara más dicha traducción.

No lo creía cuando lo vi y por eso lo probé. Difícil de cree que #Google permita algo así. #Colombia