Érika Zapata «no es vieja» y se cansó de matoneo en redes de internautas que opinan sin conocerla sobre su edad.

La corresponsal de Noticias Caracol en Medellín, Érika Zapata que se ganó un espacio en los hogares colombianos por su estilo de informar y dichos, le salió al paso a esos haters que todo le critican. El hablado, peinado, ropa y que no se maquilla son algunas de las cosas que esos internautas le critican y lo bueno es que a ella le resbala en muchas ocasiones. Pero en los últimos días se metieron «con los taches arriba y le dieron que parecía una vieja». Érika que se precia de buen humor, carisma y personalidad no aguantó. Con altura como siempre lo hace en sus redes sociales donde sonríe siempre escribió un mensaje a esos amargados que quieren aguarle su forma de ser.

«Nadie ni nada volverá a afectar mi autoestima. Me reconozco como una persona valiosa y bonita. No me interesa que el resto de la sociedad insista en que soy vieja con 27 años o que soy muy bajita o que por qué no me hago una cosa o la otra. Todos tenemos derecho a sentirnos bien” expresó la comunicadora en su cuenta de X en la que tiene una legión de fans y la respetan. La popularidad de Érika ha llevado a que espacios como Sábados Felices y magazines nacionales de la tarde radiales, la imiten y eso para ella lo ve con buenos ojos. Pero ya meterse en su aspecto físico ahí si tienen una Érika que defiende su personalidad. Muchos seguidores le piden «que nunca apague su sonrisa y espontaneidad en las redes sociales». En las que juntas más de 300.000 seguidores la siguen con aprecio.

