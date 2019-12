¡Equivocación fatal! Guardaron insecticida en un frasco de jarabe y la abuela se lo dio por error a una bebé de 17 meses de nacida

Una verdadera tragedia vive una familia del corregimiento de El Cañíto, jurisdicción de Toluviejo, Sucre, tras la muerte de su pequeña de tan solo 17 meses de nacida.

Medios locales detallaron que la familia narró que la bebé se encontraba bajo el cuidado de la madre y la abuela, cuando comenzó a toser. En ese momento la abuela buscó un jarabe y se lo dio a beber.

La mujer no se percató que al interior de frasco no había jarabe, si no una sustancia conocida como Lorsban, un poderoso insecticida utilizado comúnmente en las labores del campo para el tratamiento de plagas y maleza, detalló El Heraldo.

Al parecer, la abuela manifestó que ella tenía gripa porque lo que su falta de olfato le impidió sentir que no era jarabe sino veneno.

La bebé comenzó a sentirse cada vez peor por lo que fue trasladado de urgencia a un centro médico y posteriormente fue remitida a un hospital de mayor complejidad en Sincelejo, sin embargo, murió en horas de la mañana del pasado miércoles 11 de diciembre.

Por el momento se desconoce si las autoridades abrieron una investigación por este caso.