Las razones por las que EPM quiere vender la parte que le queda de UNE

Luego de que el pasado 25 de mayo, la Junta Directiva de EPM autorizó iniciar el trámite para vender las acciones de UNE, esta semana en el Concejo de la ciudad se llevará a cabo el debate.

Sobre esta importante decisión, el gerente de la compañía precisó puntos importantes que la ciudadanía debe saber respecto a esta venta que dejaría sin participación a EPM.

Es importante resaltar que si bien la compañía tiene buen porcentaje de las acciones, no es controlante, y por eso la empresa pretende reorientar los recursos en iniciativas gestionadas por EPM y que hagan parte de sus negocios estratégicos.

La Alcaldía de Medellín es la facultada legalmente para presentar el Proyecto de Acuerdo ante el Concejo de Medellín para su debate, con el fin de obtener su autorización para las enajenaciones accionarias.

Los puntos que llevan a EPM a vender UNE

UNE se convirtió en una alianza público-privada en el mandato de Aníbal Gaviria, cuando fue adquirida por Millicom, y desde allí, a pesar de que EPM conservaba un gran porcentaje, no tenía injerencia sobre la operación de la misma.

Sin embargo, uno de los puntos más importantes es la terminación de Hidroituango. El dinero de la venta de esta empresa podría servir para terminar la construcción de la obra.

Otro punto que se tiene en cuenta es que UNE sí le genera ganancias a EPM, pero no las mismas que generan otro tipo de inversiones, por lo que consideran que no es necesario desgastar recursos por algo que no genera la retribución económica esperada.

En cualquier caso, Empresas Públicas de Medellín deberá contar con el aval del Concejo de la ciudad para poder comenzar la venta de la compañía.

