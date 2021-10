‘Epa Colombia’ estuvo hablando con su amiga Koral Costa sobre lo que sucedió con Lina Tejeiro luego de los besos que se dieron en la finalizar la fiesta de cumpleaños de la actriz, quien hizo tremendo parrandón para celebrar los 30 años de vida.

Aunque su mamá estuvo al tanto de su ‘comportamiento’, Lina beso en varias ocasiones a ‘Epa Colombia’, quien al parecer acompañó a la Lina hasta la habitación.

“Porque estaba la mamá -de Lina Tejeiro- o si no yo me hubiera quedado durmiendo allá”, contó la empresaria, durante la conversación con Karol, que fue transmitida por Instagram.

“Nos fuimos con el gordo a acompañarla hasta la habitación con la mamá y la Daneidy dizque ‘váyase con mi escolta para que no se vaya sola y yo me quedo aquí un ratico’. Yo le dije ‘¿Y usted qué va a hacer aquí? Y me dice, ‘amiga, ahorita yo voy, vaya usted’. A lo último el gordo le dijo ‘no, vámonos’. Ella se iba a quedar con Lina, las dos borrachas allá”, expresó Karol.

La empresaria le siguió contando a Koral: “Pero fue por la mamá, porque yo lo sentí en el mueble, que como que ella -Tejeiro- sí quería que yo me quedara (…) Yo le dije dónde vas a dormir tu querida (risas) y me dice la mamá ‘no, es que yo voy a dormir con Lina’. Yo me fui poniendo los zapatos (…) no sé si es que yo tenía una película muy brava en la cabeza”.

“Y usted hasta se iba a ponerse bata. Se alcanzó a poner las chanclitas, no diga que no que yo la vi. Amiga, usted se le veían las ansias por quedarse, no ve que yo me di cuenta”, reveló Koral.

¿Durmieron juntas ‘Epa Colombia’ y Lina Tejeiro?