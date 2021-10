«Me siento más respaldada»: Epa Colombia teme por su seguridad

Daneidy Barrera, más conocido como ‘Epa Colombia’, aseguró en varios videos compartidos a través de redes sociales que ha aumentado su seguridad y su número de escoltas.

“Aumenté la seguridad a la hora de salir. Es que el éxito trae consecuencias y ahora me siento más respaldada”, afirmó la influenciadora, quien también detalló que no paran los ataques personales.

‘Epa Colombia’ advirtió que su camioneta ha sido seguida por motos de desconocidos. “Amiga, muchas personas me han querido hacer daño y no entiendo por qué (…) no pudieron con la Dian, con el Invima, ni con la Secretaría y van es contra mi vida”, expresó a través de sus estados de Instagram.

De acuerdo con lo expresado por ‘Epa’, reconocidas empresas van detrás de ella, al parecer le quieren hacer daño, aunque no dice nombres. “Si me siguen atacando las empresas grandes de keratinas las voy a publicar así se vengan miles de demandas”, recalcó la empresaria e influencer.

‘Epa’ ha manifestado que no puede salir tranquila por las calles. “Yo quiero que me dejen quieta, yo quiero salir algún día libre, regalar una foto libre, yo quiero algún día comerme un perro en la esquina, yo quiero salir a trotar, me lo merezco. No puedo vivir con mi vida así”.

‘Epa Colombia’ habló de su seguridad