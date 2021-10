VIDEO: Epa Colombia reveló que se iba a reunir primero con Petro antes que con Uribe

En una entrevista con el programa The Susos Show, la empresaria Epa Colombia dio detalles de la reunión que sostuvo con Álvaro Uribe Vélez. Además, reveló también había agendado un encuentro con Gustavo Petro, pero este no se realizó.

«Él (Álvaro Uribe) me dijo que nos viéramos, yo le dije que tenía una cita con Petro, solo que no pude asistir porque había mucho trancón y ese día estaba muy estresada. Yo me iba a reunir el jueves con Petro antes que con Uribe. Perdí la cita con Petro te lo juro, pero si pude con Uribe porque puso la reunión a las 6:00 de la tarde un domingo y ese día yo estaba descansando», indicó Epa Colombia.

Asimismo, la ‘influenciadora’ reveló que tras salir de la reunión con Uribe Vélez, recibió una llamada de la oficina de Gustavo Petro.

«Yo subí el video a las redes y me escribió de una la secretaria de Petro, me dijo que me invitaron, pero que como ya me reuní con Uribe ya no se daría ese encuentro. Que dios te bendiga me dijo», relató Epa Colombia.

Por otro lado, la empresaria reveló que luego de que la gente empezara a tratarla mal y dejara de seguirla en sus redes, Álvaro Uribe le dijo que no se preocupara, pues él le iba a promocionar sus productos.

