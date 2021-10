Daneidy Barrera Rojas, conocida como ‘Epa Colombia’, anunció otra sorpresa a sus seguidores, dijo que estará en dos lugares diferentes y dio a entender que seguirá entregando dinero.

Este anuncio se da luego que recientemente la empresaria volará en un helicóptero sobre Suesca, Cundinamarca, lanzando billetes de $50 mil.

Este hecho causó revuelo en las redes sociales, algunos cibernautas aplaudieron su acción, mientras que otros, incluso personajes famosos del país, la criticaron fuertemente.

Ante estas criticas ella respondió a través de un video, insistiendo que su dinero es legal y que ella lo hizo por querer ayudar a los más necesitados.

Ella manifestó, «¿Estás brava amiga? Ningún, ningún , ¿Por qué tire dinero desde un helicóptero? ¿Tú sabes cuántas fundaciones me han robado el dinero? Amiga, no me critiques».

Y añadió, «Yo quiero que tu no me juques ni me critiques porque mi dinero es 100% legal. La DIAN podría venir a visitarme y se que me condecorarían porque si pago impuestos».

Tambien reveló los lugares en los que estará próximamente, dijo, «Voy a estar en Ciudad Bolívar y voy a estar en Soacha la Kardashian colombiana (risas)».

La gente solo ve lo que quiere ver. Por más que hagas 10 cosas bien, solo resalta las que haces mal. — Epa Colombia 🏳️‍🌈🇨🇴 (@iEpaOficial) October 7, 2021

