«Soy amiga de Transmilenio»: Epa Colombia pegando publicidad en los buses

La influencer y empresaria ‘Epa Colombia’ aseguró que ya es amiga de Transmilenio luego de que dañara una de sus estaciones, salió pegando publicidad en varios buses del sistema de transporte de Bogotá.

«Sin saber qué de es error que cometí saldría una empresaria exitosa», escribió Daneidy Barrera, nombre real de la influencer, en una de las cuentas de Instagram.

Recordemos que hace poco la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia informó que habían rechaza la tutela que pedía anular condena contra Daneidy Barrera Rojas. La tutele fue rechaza por el el abogado no acreditó requisitos como agente oficioso ni presentó poder para representarla.

Daneidy fue condenada por daños en Transmilenio y sentenciada a 63 meses y 15 días de cárcel, además de una multa y la prohibición para ejercer el oficio de ‘influencer’ o ‘youtuber’.

La influencer hace poco salió mostrando su nueva casa, que utilizará como bodega, y asegurando que no estaba lavando dinero, ni pertenecía a ninguna mafia. Además, afirmó que sus propiedades las ha conseguido con su negocio de ketarinas.

“La mandamos a pintar y quedó espectacular, con mi trabajo, con mi esfuerzo. Yo no estoy lavando dinero, puedes venir a mi empresa y visitarla (…) Yo compro con IVA, vendo con IVA, yo no soy ninguna lavadora, he trabajado y salido adelante”, afirmó la empresaria.

Epa Colombia siendo ‘amiga de Transmilenio’