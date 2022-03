A través de sus estados de Instagram, ‘Epa Colombia’ contó que tuvo tremenda caída y alcanzó a quitarse parte de uno de sus pezones.

“Me caí y me pegué duro en el pezón. Me empezó a salir sangre y lo vi muy normal hasta que me salió morado. Instagram eliminó la foto. Qué totazo cuando caí, juro que sentí que la reina de la keratina ahí había quedado. Ya estoy bien, solo me arde, todo bien”, dijo Epa.

La empresaria estuvo mostrando en sus estados de Instagram como le estarían haciendo la curación. Hasta mostró que la sangre estaba pasando el brasier de color blanco.

Muy adolorida y gritando, Epa pide algo para calmar el dolor