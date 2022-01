‘Me deforman la cara y quedo como Yina Calderón’: Epa Colombia no se hará más cirugías

La empresaria Epa Colombia activo la ‘cajita’ de preguntas para hablar con sus seguidores, en una de las preguntas se refirieron a las cirugías a las que se sometió Yina Calderón por la “desesperación de quedar bien”.

A través de sus estados de Instagram, Epa dijo “Yina se dejó influenciar mal, amiga. Una le hacia las extensiones y le decía aplícate el bótox aquí con esta que es la mejor, y luego le decían aquí ponte el silicón, y luego le decían aquí ponen los senos. Y ella de un lado para otro, corriendo para un lado, por la desesperación de quedar bien”.

Epa también habló sobre las ‘retoques’ estéticos que se ha realizado, “A mí me han dejado super bien, yo hasta el momento no tengo deforme ni los labios ni el mentón (…) y no me pienso hacer más cosas, ya amiguita natural”, indicó.

“Cuando vas donde un cirujano, y luego donde otro, dañan tu cuerpo. Por eso es importante saber con qué médico profesional te vas a meter”, recalcó la empresaria.