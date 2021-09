La empresaria e influenciadora Daneidy Barrera, mejor conocida como Epa Colombia, se defendió a través de sus redes sociales sobre lo que muchos internautas dicen, por lo que ella enfatizó que no es ninguna lavadora de dinero.

Por medio de sus estados de Instagram, ‘Epa’ mostró que compró otra propiedad para acomodarla como bodega. Además llevaba unos papeles en la mano con lo que aseguró que tenía todos los papeles en orden y recalcó que ella no estaba lavando dinero.

“La mandamos a pintar y quedó espectacular, con mi trabajo, con mi esfuerzo. Yo no estoy lavando dinero, puedes venir a mi empresa y visitarla (…) Yo compro con IVA, vendo con IVA, yo no soy ninguna lavadora, he trabajado y salido adelante”, afirmó la empresaria.

Antes de terminar el video, la influencer aseguró que “lo del pobre no es robado, lo del pobre es luchado, amiga”.

Recordemos que ‘Epa Colombia’ se llevó un galardón luego de que tuviera las mejores ventas en ExpoBelleza, la empresaria se llevó el premio de ventas en el evento que se realizó en Medellín.

‘Epa Colombia’ lanzó una pulla a quienes la vinculan con la mafia