Epa Colombia «de retoques» después de dar a luz

Daneidy Barrera Rojas quien dio a luz a Daphne Samara su hija que la tiene feliz, compartió que irá al quirófano para hacerse un par de cambios o mejor conocidos como retoques estéticos. Algo que muchas mujeres primerizas lo hacen al ver los cambios sufridos por los nueve meses .

Con su peculiar hablado y lenguaje cercano reveló su deseo de cambio total. «Te quería decir amiga que me voy a operar (…) Mira, me quiero hacer la nariz (…) El mentón se me subió en el embarazo y los senos, después del embarazo me quedaron escurridos ¡Uy no! Por Dios que esos senos no… Al principio se veían bonitos, pero ya después me quedaron escurridos ¡Tú vieras cómo los tengo!» dijo Epa Colombia en su video anuncio. Este procedimiento lo hará en Medellín ciudad que le da garantías por los profesionales que hacen «retoques de belleza».

Ella lo hará «con el mejor cirujano en Medellín y no será ningún canje publicitario«. Ya que el costo lo asumirá ella y puede ascender por ejemplo: a $35 millones de pesos la rinoplastia, mentoplastia y reducción de senos $36 millones de pesos; más «dos millones de pesos en medicamentos, póliza y otros gastos no incluidos en el pago total del tratamiento». A pesar del anuncio cotización, espera elegir el galeno idóneo que la deje feliz comento Epa Colombia.

