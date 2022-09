in

El ex fiscal se destapa luego de que el gobierno anunciara ampliación y prometiera modificaciones a la ley de orden público para darle forma a la “ley de paz total” del presidente Petro. Los antecedentes de la negociación y el sometimiento de grupos armados, deja muy mal parada la esperanza de un trámite fácil, máxime cuando las señales enviadas por algunos grupos al margen de la ley vienen cargadas de sangre y alevosía, como ocurrió con el asesinato de ocho policías en el Huila el pasado fin de semana.

Minuto 30: ¿Cómo debemos leer lo colombianos la expresión “Paz total” propuesta por el presidente Gustavo Petro?

A.G.M: En teoría esa debe ser la posición de cualquier gobernante. Uno de los objetivos del Estado es garantizar la convivencia. La paz es un valor. El problema es cómo, y cómo hacer compatible ese valor con la justicia.

Si por leyes de amnistía o indulto se tratara, Colombia debería ser un paraíso. Nosotros no hemos hecho más que conceder leyes de amnistía e indulto.

Minuto30: Las modificaciones que propone el gobierno a la ley 418 introduce la palabra “estructura”. es decir, Negociación con movimientos de carácter político, como el ELN y sometimiento para las bandas. ¿No es igual a lo que hicimos antes?

A.G.M: Estamos dando un paso que a mi juicio hay que tener mucho cuidado. Y es, ¿Vamos a claudicar totalmente? Es decir, ¿todo aquel que tenga una estructura criminal tiene una capacidad de que el Estado le de beneficios? Porque la otra cara de la moneda es que el Estado funcione.

Minuto30: Cualquiera que alegue pertenecer a una “estructura” puede someterse, jaladores de carros; una banda de atracadores, de apartamenteros…

A.G.M: ¡O de violadores! porque hay bandas dedicadas al proxenetismo. Eso merece más análisis. Hoy, en estricto sentido, hoy, antes de la llegada del gobierno Petro, cualquier delincuente tiene beneficios si somete. Ahí está la Ley 600. De manera que no estamos haciendo nada que no esté en la legislación. Eso es lo que tiene que delimitarse: ¿Qué se entiende por estructura criminal? ¿Qué se entiende por sometimiento? ¿Va a ver penas? ¿Dónde se van a cumplir?

Minuto30: Las denominadas “Zonas veredales transitorias de normalización, como denomina el gobierno los espacios donde de concentrarían los grupos que adelantan una negociación, ¿podrían compararse con El Caguán?

A.G.M: Otra vez, preguntarse, ¿en qué consisten? Si es un sitio para que personas a las que se les ha suspendido las órdenes de captura permanezcan allí, sería una especie de cárcel ampliada. Pero si es un sitio donde no van a poder estar la policía, los militares, los jueces, pues es otra cosa. Todo han sido ideas generales, pero falta mucho por delimitar y como dice el dicho, “el diablo está en los detalles”.

Minuto30: ¿Es un riesgo hacer acuerdos a lo largo de las negociaciones sin que se hayan desmovilizado o desarmado?

A.G.M: Me parece muy bien que el presidente Petro quiera cumplir los acuerdos de La Habana, cosa que no hizo el expresidente Duque. Lo nuevo, cuando se quiere trascender de los delincuentes políticos a los delincuentes comunes. Aquí habrá narcos puros colados. Esa segunda parte es la que falta por calificar, por delimitar. Yo hubiera preferido que el gobierno no hubiera presentado esto como una generalidad, “paz total”.

Minuto30: El presidente del senado, Roy Barreras, aseguró que no habrá JEP para narcos. ¿Cómo definir la palabra “narcos”, en el entendido que hasta los grupos de origen político se han lucrado del narcotráfico?

A.G.M: Hay una diferencia entre quienes se lucran del narcotráfico y los narcos puros. el narcotráfico está metido en todas partes, es una especie de sida, deja a los Estados sin defensas, tanto a delincuentes como a quienes lo combaten. De tal manera que hay que diferenciar el delito político del delito del narco.

Minuto30: ¿Realmente puede convertirse la ley de “paz total” en una ley vinculante, es decir que los próximos gobiernos estén obligados a gestionarla, más allá de sus cuatro años de vigencia?

A.G.M: Eso es una ilusión, porque los gobiernos cambian, las circunstancias cambian. Nada más fíjese lo que ocurrió con los acuerdos de La Habana. En lo convenido dice que compromete por lo menos a los tres próximos gobiernos, 12 años, y el que lo sucedió, no lo cumplió.

MINUTO30: ¿En síntesis, qué no le gusta de la ley de “paz total”?

A.G.M: La falta de precisión.

Vea la entrevista completa en Minuto30 Play