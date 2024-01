VIDEO: Entrevista de Feid no saldrá en Juapis Show «por borracho»

Entrevista de Feid no saldrá en Juapis Show «por borracho» confesó el presentador que se fue la mano en licor.

Lo que fue una de las mejores entrevistas de Juanpis González en su show, no vera la luz porque eso de beber y presentar ….es un riesgo «Es culpa de Feid o Ferxxo» es directamente por una marca de guaro por lo que Juanpis representado por Alejandro Riaño, debió salirle al paso a rumores sobre qué pasaba con la entrevista del cantante. “Esta es una mención muy especial para todos los fans de el Ferxxo que han estado pidiendo esa entrevista. La piden y la piden y no han entendido que no va a salir por una sencilla razón. El ‘man’, en nuestro show, tomó una marca de un trago muy famoso y, ¡oh sorpresa! El ‘man’ la empezó a reventar más de lo que ya la estaba reventando, llegó otra marca y lo patrocinó. Por eso, por ese tema, no va a salir este show porque, obviamente, sale chupando de esa fuç>!% botella, con esa otra marca, a dos manos. El ‘man’ se dio demasiada garra”. Lo que da entender es que por firmar un contrato al Ferxxo o Feid se le complica la vida. «Juanpis no se va a cagar en el artista y le colaborará al no publicarla». Algo que le va a ser difícil ya que sus fans han compartido apartes de la misma.

Juanpis Gónzales hace el anuncio que no va la entrevista de Feid

En Redes en la entrevista Juanpis y Feid (Ferxxo) toman guaro

Circula el video donde se ve a Feid con una botella de «aguardiente antioqueño» : “Sírvame a mí pues”, dice Feid, mientras que Juanpis González también toma diciendo: “Sírvalo usted, deja de chimbiar, huevón, servírtelo pues, pirobo”. En otros apartes le confiesa que no sabía que escribía canciones para Balvin y no sabía.

