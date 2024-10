Enrique Iglesias se despide y comparte su vida que le ocupará después de lanzar una última producción musical y vender su catálogo.

Sigue al canal de WhatsApp de Entretenimiento

El cantautor y productor discográfico español, hijo del cantante Julio Iglesias y de Isabel Preysler, Enrique Iglesias ha decidido terminar su carrera musical y anunciarlo. Lo hará con el lanzamiento de lo que ha llamado «el último álbum Final Vol.2» que de acuerdo a medios españoles, quiere dedicarse a sus hijos y familia para verlos crecer. «Algo que dista de su padre» si recodamos cómo fue la vida de éste.

Hay que anotar que «Enrique hizo su carrera solo, no le contó a Julio su deseo musical y gracias a Fernán Martínez ex manager de su padre, logró convertirse en figura». «Experiencia Religiosa» (1995), «Hero» y «Bailando» convirtieron con otros temas Iglesias en un ídolo musical.



Enrique Iglesias vende su imagen y catálogo

Con once álbumes de estudio, cinco álbumes de éxitos, más de cincuenta sencillos y más de cincuenta videoclips estimados en más de $107.4 millones de dólares, Enrique Iglesias vendió a «Influence Media Partners» los derechos de su catálogo así como la licencia a decidir qué uso se le dará a todos temas e imagen. Como ganador de dos World Music Awards hace historia al ser el primer artista español en realizar esta operación. Lo que busca es poder tener libertad creativa, seguir produciendo y no tener que esforzarse en el complejo mundo discográfico «hacerlo más fácil ya que no es necesario sacar discos» dijo el cantante.

Para terminar su carrera y lo que ha llamado su «Final Vol 2» ha invitado María Becerra, Yotuel y Miranda Lambert artistas que admira. Lo que deja claro Enrique a sus 48 años, es que las presentaciones y Tours, seguirán en su agenda como ha pasado en sus últimos días compartiendo con sus hijos, que lo acompañan, disfrutando verlo cantar. «Algo que le emociona al ver sus ojos emocionados por ver a papá en el escenario». La Revista HOLA España, destaca que continuará también como empresario al lado de Pau Gasol y Rafa Nadal en la cadena de restaurantes Tatel.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Enrique Iglesias (@enriqueiglesias)



Lee más noticias del entretenimiento