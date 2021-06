Actriz porno es hallada muerta en su casa rodante

La actriz porno Lauren Kaye Scott, conocida artísticamente como Dakota Skye, fue hallada muerta el pasado miércoles en una casa rodante en Los Ángeles, Estados Unidos.

Kaye Scott fue encontrada por su esposo y todavía se desconocen las causas de su muerte. De acuerdo con la prensa local, la actriz porno fue hallada sin vida el miércoles pasado en su casa rodante en California por su propio esposo, cuya identidad no ha sido difundida.

Lea también: Últimas palabras de Junior Jein que fue asesinado a tiros en Cali

Una de las familiares manifestó que la mujer había tenido adicciones a algunas drogas. Aunque aún se desconocen las causas de su muerte, han manifestado que pudo tratarse de una sobredosis, ya que tenía problemas de drogadicción y alcoholismo.

Porn star Dakota Skye is found dead in her LA motor home weeks after being trolled for posting Instagram photo of herself walking topless past a George Floyd mural

via https://t.co/pevZ0scAkQ https://t.co/hyke5TBpRy

— Jodi 💅 (@Jodi_Ann_Arias) June 12, 2021