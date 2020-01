VIDEO: “Estoy enamorada”: Jessica Cediel contó lo que la atrapó de su “Ken” real

La reconocida presentadora Jessica Cediel contó por qué su prometido, el deportista Mack Roesch, “parece un Ken” real, Cediel reveló detalles íntimos de cómo vive con él y anunció que está “enamorada de la persona que es y quiero compartir todo con él”.

Jessica contó que su novio es cristiano, “seguimos unos hábitos diarios de leer la palabra, es un hombre que está en mi mundo, nos sentamos a ver prédicas de vida, de la pareja, leemos la Biblia y ambos lo disfrutamos pues estamos en el mismo ‘mood’ y no es de los que piensan: ‘Ay, no, qué mamera esta vieja tan ridícula’; por eso no lo cambio por nada”.

Con su nuevo compromiso encontró todo lo que había buscado en las otras relaciones. “En el pasado salí con ese prototipo de hombres millonarios que te ofrecen el cielo, la tierra, pero eso no funciona; lo importante es una persona que tenga temor de Dios, porque un hombre que ame a Dios por encima de todo, te amará plenamente, te respetará, te valorará, te será fiel y se preocupará por tu crecimiento espiritual”.

Y recalcó lo que más le gusta de Roesch. “De verdad es perfecto físicamente y, aparte de eso, es un hombre amoroso, dulce, devoto y tierno (…) Es más churro por dentro, es muy lindo, parece un Ken”.

Por último dijo que no le interesa lo que las personas digan de ella, “la gente puede pensar lo que quiera, pero esto es real, me llegó al alma, somos muy parecidos”.