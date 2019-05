EN VIDEO: “Te vamos a volver macho”, le decían a un joven trans mientras lo violaban con la rama de un árbol

Un joven trans de 24 años de edad denunció un atroz crimen sexual del que fue víctima. El abuso tuvo lugar en la provincia de Tucumán, Argentina.

El joven narró los hechos por medio de un video que publicó en redes sociales donde denunció, además, la negligencia de las autoridades de su ciudad que según él, no lo ayudaron y no lo apoyaron con la denuncia.

En el video que publicó, el joven contó que es transexual y que hace poco más de un año comenzó un tratamiento hormonal y que cambió su DNI para pasar de femenino a masculino.

El abuso

Lucas Gargiulo narró que en horas de la mañana del pasado miércoles 1 de mayo, él se dirigía a su casa, cuando fue abordado por tres ladrones a pocas metros de donde vive.

“Me venían a robar, les entregué la billetera y el celular en el acto, pero aun así me golpearon y me caí al piso”, relató. “Ellos pensaba que era gay y me gritaban ‘puto, te vamos a volver macho’, mientras me golpeaban”, agregó.

Tras robarle sus pertenencias los delincuentes comenzaron a desnudarse en plena calle, “cuando me bajaron los pantalones y se dieron cuenta que no tenía pene, empezaron a pegarme con más bronca, agarraron una rama que encontraron en la vereda y con eso me violaron“, señaló.

“Les digo de todo corazón que no se lo deseo a nadie, ni al peor de mis enemigos, porque te destroza el alma, te destroza la vida”, resumió.

El joven también agregó que a tan solo unos metros de donde estaba habían cinco policías que se dieron cuenta de todo lo que le hicieron, sin embargo, no lo ayudaron y no hicieron nada, dejando huir a los abusadores.

Como pudo, Lucas llegó a su casa y en compañía de su tía acudió a una estación de policía donde interpuso el correspondiente denuncio. Aclaró que las autoridades no le recibieron la denuncia de abuso sexual, “los policías recibieron la denuncia sólo por robo y agresiones, no así bajo la figura de abuso. No pusieron nada, pero nada, de la violación”, indicó el joven.

El joven acudió por sus propios medios a la clínica donde le hacen sus tratamiento hormonal y allí la aplicaron el protocolo de abuso sexual, el cual debería ser coordinado con las autoridades, pero en este caso fue particular.