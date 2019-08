EN VIDEO: ¡Sus hermanos la llaman ‘abuela’! Afirmó niña de 10 años con rostro de anciana

Una niña camboyana llamada Bo Racking padece una rara enfermedad en su piel que le hace tener apariencia de una persona de edad avanzada, a pesar de tener tan solo 10 años de edad.

Aunque esta enfermedad es diagnosticada médicamente como lipodistrofia o a la cutis laxa, sus familiares, que tienen arraigadas creencias budistas, creen que la pequeña en otra vida murió de un disparo y su alma aún no ha podido curarse de esa ‘maldición’: la pequeña estaría pagando en esta vida, lo que hizo en otra.

“En toda mi familia, hermanos y hermanas incluidos, soy la única personas con una cara que pareciera de anciana. Todos los demás tienen caras jóvenes. Mis hermanos no me llaman hermana, me llaman ‘abuela”, afirmó la pequeña Bo ante el medio Daily Mail.

Los hermanos de la niña no padecen esta rara enfermedad y a pesar de tener la misma estatura de ella lucen totalmente diferente, pues la ‘cutis laxa’ es un trastorno de la piel que se caracteriza por tener la presencia de flacidez y arrugas en ciertas partes del cuerpo.

“Quiero tener mi cara bonita. Deseo hacerme una cirugía para que los otros niños dejen de llamarme ‘vieja’. Muchos de ellos se burlan de mí siempre”, expresó.