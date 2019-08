EN VIDEO: ¡Se le apareció la virgen! Pagó las 19 deudas ‘gota a gota’ de un señor de bajos recursos en Montería

Jhon Israel Mejía Jiménez, un mecánico que tenía deudas ‘gota a gota’ con varios pagadiarios, recibió la gran noticia de que le fueron pagadas todas las deudas. Los hechos ocurrieron en Montería, cuando el pasado jueves durante las horas de la mañana, un señor envidiado por “su patrona”, llegó a pagarle las 19 cartulinas que debía.

Mejía, quien vive de forma muy modesta y duerme en una hamaca, no solo recibió el pago de sus adeudos, sino que también le pusieron plata con la que le ayudaron a mejorar su ‘choza’ y comprar algunas comodidades.

“Cuando no tengo para pagar pongo un candado y me encierro en mi taller con mi hamaca y me hago el que no estoy en la casa”, dijo Jhon al Portal Chica Noticias, que dió a conocer la noticia.

El señor que llegó a pagarle las deudas a Jhon Israel, dijo que era trabajador de la mujer que aportó el dinero. Al parecer, esta heróica también pidió a los cobradiarios se disculparan con el hombre por los insultos y amenazas que le hacían al mecánico cuando iban a cobrarle y no tenía para pagarles la cuota diaria.