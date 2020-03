En video: Rionegro no levantará toque de queda para prevenir el Covid-19

La Alcaldía de Rionegro informó mediante su mandatario local, Rodrigo Hernández Alzate, que la medida del toque de queda en este municipio no se levantará como media de prevención hacia el virus Covid-19

“Rionegreros, desde el primer momento, cuando supimos de la amenaza del Coronavirus no hemos escatimado esfuerzos para prevenir y contener este virus. Hemos tomado medidas como la cancelación de clases, la declaratoria de la emergencia sanitaria, el toque de queda, el cierre de establecimientos, la cancelación de eventos masivos y hasta hemos acordado con el sector productivo la regulación de productos para evitar desabastecimiento, todo por el bienestar de los ciudadanos. Hoy cuando se conoce la decisión del señor Presidente de la República debemos decir con profundo respeto que no retrocedemos ninguna de las medidas adoptadas en Rionegro porque nuestra premisa es la salud ciudadana y la tranquilidad de mi municipio.

Junto a los Alcaldes de buena parte de los municipios del Oriente Antioqueño hemos tomado medidas conjuntas, y con ellos nos mantenemos en la decisión de continuarlas.

En Rionegro no se levanta el toque ni las medidas restrictivas de prevención que se decretaron hasta el próximo 30 de marzo.” Expresó Rodrigo Hernández.

Cabe recordar que la medida del toque de queda en Rionegro va desde el 17 de marzo hasta nueva orden, de 8:00 de la noche a 5:00 de la mañana.