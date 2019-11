En video. Las palabras del ‘Vikingo’ Arregui que retumban en el camerino del DIM

Hay momentos que marcan y personas que nunca pasan en vano, eso es lo que podría pasar con el mediocampista argentino Adrián Arregui este miércoles cuando Medellín defina en su casa la final de la Copa Águila 2019.

Arregui se ha ganado a pulso la admiración de los seguidores del rojo y también los reconocimientos de la prensa deportiva colombiana tras importantes desempeños en lo deportivo, pero un video subido desde la cuenta del DIM, muestra al jugador en otra faceta; la de motivador.

Al argentino- al que conocen en el medio como el ‘Vikingo’ o ‘el Gladiador’- le dieron la palabra en la final de ida ante Deportivo Cali en Palmaseca (2-2) y las palabras expresadas muestran el gran potencial que tiene como líder al interior del grupo.

Destaca en su motivadora charla el agradecimiento que dio a sus compañeros por regalarle la posibilidad de jugar su primera final.

🔴🔵🙌 "Por eso canto a quien no escucha, a quien no dejan escucharme, a quien ya nunca me escuchó. Al que en su cotidiana lucha, me da razones para amarle, a aquel que nadie le cantó".

Unidos haremos historia, Somos Familia. Tiene que reventar el #Atanasio. ✊✊✊ pic.twitter.com/R68lDr9eOJ

— DIM (@DIM_Oficial) November 5, 2019