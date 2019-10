EN VIDEO. Expulsadas de por vida dos modelos por intentar distraer con sus pechos a lanzador de los Astros

Julia Rose y Lauren Summer, dos modelos e ‘instagramers’, fueron captadas intentando distraer con los pechos a Gerrit Cole, ‘pitcher’ de los Houston Astros que disputan la Serie Mundial ante los Washington Nationals.

Ambas fueron vistas intentando la distracción cuando éste lanzaba una bola. Esto les valdrá a ambas la sanción de no ser permitidas en ningún estadio de la MLB hasta nueva orden.

La propia Julia Rose mostró la carta de la MLB en su cuenta de Twitter, en la que la Liga de béisbol comunicaba la expulsión de por vida.

The best part about what @JuliaRose_33 did at the World Series last night is this guy’s reaction right here… pic.twitter.com/d4edAdcMQc

— △⃒⃘ (@ItsPaoloni) 28 de octubre de 2019