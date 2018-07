EN VIDEO: “¡Es una enfermedad y es terrible!”, el actor Andrés Parra habla de su adicción a la comida

El talentoso actor Andrés Parra, reconocido por sus papeles como Pablo Escobar en “Escobar, el patrón del mal “, contó todo acerca de su adicción a la comida, cómo lo superó y cómo pudo adelgazar casi 50 kilos.

“Parece que todo girara en torno a la comida. El resto de la gente puede comer tranquila, normal, pero uno de verdad solo piensa en comer”, contó el actor durante una entrevista para el canal Caracol.

El actor cuenta que su primera comida era a las 10:00 de la mañana, un par buñuelos “que parecen como un balón de fútbol”. El almuerzo, por lo general, era arroz, carne y papa, pero con una adición de mayonesa, salsa de tomate, salsa inglesa y ají.

Luego, durante la tarde repetía “algún sobrado” del almuerzo y un poco más tarde se comía una pizza con un vecino. “Yo me acostaba a eso de las 11:00 p. m. y sagradamente a las 2 o 2:30 de la madrugada me levantaba, iba a la cocina y me servía un plato lleno de mucho arroz con carne y papa, o lo que hubiera por ahí que sobrara de la comida y mientras se calentaba en el microondas me comía dos sándwiches con un jugo de naranja” contó el actor.



Con un poco de humor el actor recuerda lo duro que fue crecer como un niño “con senos” y reconoce, que era gordito por su adicción a la comida.

Dijo, que fue el papel para Pablo Escobar el que lo dio un empujón para adelgazar pues estaba pasado de peso para interpretar al conocido mafioso.

Además, contó que luego de adelgazar debió someterse a un cirugía donde le retiraron 3 kilos de piel que le “sobraba”. Finalmente, reconoce que gracias al deporte y al amor logró alcanzar lo objetivos y ahora disfruta su vida como una persona saludable.

Esta es la entrevista completa: