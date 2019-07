VIDEO: Entre lágrimas y voz entrecortada Cabal y Farah recibieron la Gran Cruz de la Orden Nacional

Los tenistas Juan Sebastián Cabal y Robert Farah fueron condecorados por el presidente de la República, Iván Duque, en la Casa de Nariño con la Gran Cruz de la Orden Nacional, luego de que quedaran campeones de Wimbledon.

Durante el homenaje Juan Sebastián Cabal le expresó a los asistentes, que contó con varias personalidades, que en este momento se siente en un sueño del cual no quiere despertar. “Estamos viviendo un sueño, la verdad no hemos parado y no queremos que nos despierten. Estamos viviendo un sueño maravilloso”, manifestó.

Robert Farah, no se quedó atrás, con su voz entrecortada y conmovido le agradeció a Dios y su familia. “En primera medida quiero agradecer a Dios, a mi familia, a los presentes y a cada uno de los colombianos que nos apoyaron en los partidos; todo esto es un orgullo para mí, gracias a los colombianos por mostrar esa calidad humana”.

La tarde de este lunes, el Presidente @IvanDuque recibió en la Casa de Nariño a los tenistas colombianos @juanscabal y @RobertFarah_, a quienes les concedió la Condecoración de Gran Cruz de la Orden Nacional al Mérito por su triunfo en @Wimbledon. #ColombianPower pic.twitter.com/76kJp8yRHV — Presidencia Colombia (@infopresidencia) July 15, 2019

Dato: Homenaje del presidente @IvanDuque en Casa de Nariño a los tenistas Juan Sebastián Cabal y Robert Farah campeones de #Wimbledon pic.twitter.com/0QYbiw2nl6 — El Expediente (@EIExpedienteCol) July 15, 2019

En la Casa de Nariño, el presidente de Colombia, Iván Duque, recibió a Robert Farah y Juan Sebastián Cabal tras su conquista en #WIMBLEDONxESPN y les concedió la Condecoración de Gran Cruz de la Orden Nacional al Mérito. ¡Felicidades! pic.twitter.com/UMPR2XcbZ8 — SportsCenter (@SC_ESPN) July 16, 2019

#Bogotá La victoria de @juanscabal y @RobertFarah_ en @Wimbledon coincide con la creación del Ministerio del Deporte, un clamor de toda la dirigencia deportiva, que nos permitirá promover las distintas disciplinas y distribuir mejor los recursos para que alcancemos más triunfos. pic.twitter.com/pxEqRdl1yR — Iván Duque (@IvanDuque) July 16, 2019