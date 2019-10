EN VIDEO: A martillazos en la cabeza atacó un chileno a caleño para atracarlo

Un colombiano residente en la ciudad de Antofagasta, Chile, fue víctima de un brutal ataque a martillazos en medio de un robo.

De los hechos se conoció que sucedieron el pasado 19 de septiembre, sin embargo, en los últimos días se hizo viral en redes sociales el video que registraron las cámaras de seguridad y que muestra el brutal ataque.

El caleño que vive hace más de un año en ese país, laboraba como conductor de bus cuando un sujeto con un martillo se subió al vehículo de transporte público y le propinó múltiples golpes a la altura de la cabeza. “Maldito, maldito, maldito. Pásame todo, pásame todo. Abre, abre. Antes de que te mate, abre”, dice el agresor en el video mientras agrede brutalmente a su víctima.

La víctima del ataque detalló para Caracol Noticias que, tras el ataque se bajó del “en shock, no podía caminar y me senté. Choqué tres carros. Llamaron a la Policía de Antofagasta, una ambulancia y me llevaron al Hospital Mayor de Antofagasta”, aseveró.

Narró que debido a la situación ha tenido graves secuelas de salud, por las que no podría volver a Colombia, además de secuelas psicológicas: “Yo no puedo volver a Colombia, esto es un proceso que va a ser largo, pues tengo varias secuelas como mareo, vértigo, desvanecimiento, dolores de cabeza, zumbidos en los oídos, calambres, movimientos involuntarios”, contó.

“Estoy en un proceso con sicólogo y ahora me llevarán al siquiatra. Ayer (miércoles 9 de octubre de 2019), tuve una crisis horrible, tuve pesadillas y muchísimo dolor de cabeza. Me mandaron calmantes que me ayudan a estar tranquilo. No me quiero volver a subir a un bus, no quiero tener la desconfianza de otro ataque, en mi mente no está volver a un bus, no puedo ni pensarlo”, relató con la voz quebrada para el medio ya citado.

El caleño también dijo que gracias a que el video se hizo viral en redes sociales ha recibido mejor atención médica y ayuda de las autoridades de ese país que ya capturaron a su agresor. Pese a esto, el atacante y su familia dicen que sufre de problemas psiquiátricos, por lo que no pagaría por el crimen.

“El tipo está capturado gracias al video. Él anda diciendo que está loco, que no tiene la culpa. La mamá dice que es esquizofrénico, pero no es así, él es vicioso y alcohólico. Vamos a ver si le creen que está loco o no”, concluyó para Caracol Noticias.

Vea el video de los hechos, las imágenes son fuertes se recomienda discreción.